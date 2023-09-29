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Ингушетия стала лидером среди регионов России по числу бронирования отелей

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В Ингушетии количество бронирований гостиниц за год выросло больше, чем в других регионах страны, сообщает РИА с ссылкой на «Яндекс. Путешествия».

«Лидером стала Ингушетия, где число заявок увеличилось на 200%. На втором месте — Орловская область, где прирост бронирований составил 100%. На 54 процента вырос интерес туристов к Адыгее, на 50 — к Мордовии, на 46% — к Карачаево-Черкесии», — рассказали аналитики.

По словам экспертов, фокус спроса российских туристов смещается в сторону менее популярных и новых мест. Это дает возможность избежать скопления людей на туристических тропах и насладиться более аутентичной атмосферой.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что более 100 тыс. туристов посетило республику в текущем году

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