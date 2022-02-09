Ингушетия стала лидером в России по приросту молочной продуктивности
Регион стал лидером по абсолютному приросту молочной продуктивности в 2021 году. Такие данные были опубликованы в отчете аналитического центра Milknews.
Прирост молока в регионе по сравнению с 2020 годом составил 1 тыс. 993 кг.
На втором месте оказалась Курская область с показателем 1 тыс. 1 кг.
А почётное третье место досталось Псковской области, где прирост молочной продуктивности в сельхозорганизациях составил 970 кг.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что производство молока в республике с начала января 2021 года составило свыше 129 тыс. тонн, это на 17,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.