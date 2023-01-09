Ингушетия стала одним из лидеров по производству плодов и ягод в стране

«Традиционно регионами-лидерами в этом сегменте являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, республики Крым и Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области. К основным видам выращиваемых в нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что еще больше отечественных фруктов и ягод поступает на прилавки российских магазинов. В прошлом году аграрии обновили рекорд по их производству, собрав, по предварительным данным, более 1,5 млн тонн продукции в организованном секторе. Это на 5% выше показателя 2021 года.

В министерстве назвали садоводство одним из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений, которое из года в год стабильно показывает рост. Увеличение объемов производства в первую очередь там связывают с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников — в 2022 году это порядка 11 тыс. га. Это позволит и дальше наращивать урожаи плодов и ягод, сокращая объемы импорта.

Минсельхоз России оказывает комплексную поддержку данному направлению, в том числе через возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники.

Ранее отделение Национального банка по республике Южного главного управления Банка России сообщало, что рост цен на яблоки в Ингушетии замедляется пятый месяц подряд. Этому способствует рекордный урожай, который увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

По данным ЦБ, годовая инфляция в регионе в ноябре 2022 года составила 18,48% (в октябре — 18,69%).

Напомним, крупнейший на Северном Кавказе сад интенсивного типа «Сад-гигант Ингушетия» собрал в 2022 году самый большой за историю своего существования урожай яблок — 58 тыс. тонн.

Развиваться предприятию позволяют итальянская технология производства плодов и собственная складская инфраструктура. Кроме яблок, в саду выращивают черешню, сливу, персики и другие косточковые культуры. Но яблоки, а их свыше 15 сортов, занимают большую часть.

Агрокомплекс перекрыл показатель прошлого года по сбору яблок более чем в два раза. Сады заложены в 2013 году в Сунженском районе.