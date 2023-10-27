Ингушетия столкнулась с нашествием мышевидных грызунов

Отмечается, что из-за благоприятных климатических условий количество мышей резко возросло. По результатам фитосанитарного мониторинга, проведенного на озимом рапсе в ГУП — ОПХ «Нестеровское», заселение мышевидными грызунами превышает экономический порог вредоносности, средневзвешенная численность составляет 77 жилых нор/га. Превышение ЭПВ вредителя отмечено на площади 187 га. По словам агрономов, нарастание численности вредителя отмечается также на пастбищах в Сунженском и Малгобекском районах.

Специалисты Ингушского РСЦ рекомендуют собственникам земель активизировать истребительные мероприятия. Агрономы советуют совмещать биологические и химические средства. При этом необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.