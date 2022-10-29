Ингушетия третий год подряд в числе наименее коррумпированных регионов России

По итогам 8 месяцев тройка лидеров выглядела так: Москва (258), Ставрополье (220), Татарстан (178). Кубань шла на 4-м месте (167 преступлений).

По статистике Генпрокуратуры РФ далее из регионов СКФО идут: на 22-м месте — Дагестан (67), Северная Осетия — на 30-месте (36), на 63-й строчке — Кабардино-Балкария (15).

В остальных регионах СКФО зарегистрировано меньше 10 преступлений. В Чечне — 8, в Карачаево-Черкесии — 7, в Ингушетии — 6.