Коррупция

Ингушетия третий год подряд в числе наименее коррумпированных регионов России

0

Согласно данным Генпрокуратуры, в Ингушетии оказался наименьший уровень коррупции в России. Коэффициент на 100 тысяч населения в этом регионе составляет всего 6 преступлений.

По итогам 8 месяцев тройка лидеров выглядела так: Москва (258), Ставрополье (220), Татарстан (178). Кубань шла на 4-м месте (167 преступлений).

По статистике Генпрокуратуры РФ далее из регионов СКФО идут: на 22-м месте — Дагестан (67), Северная Осетия — на 30-месте (36), на 63-й строчке — Кабардино-Балкария (15).

В остальных регионах СКФО зарегистрировано меньше 10 преступлений. В Чечне — 8, в Карачаево-Черкесии — 7, в Ингушетии — 6.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии появится единый оператор в сфере водо- и теплоснабжения
В управлении национальной гвардии по Ингушетии отметили юбилей вневедомственной охраны
Гибель четырехлетнего ребенка при ДТП расследуют в Ингушетии
СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупа местного жителя
Фабрика в Ингушетии обеспечит 20 тыс. участников СВО качественной обувью
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием сотрудника Росреестра
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, посвященная дню освобождения Киева от фашистов
В Ингушетии построят завод по производству локальных очистных сооружений
Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО
Пограничники Ингушетии приняли участие в операции «Нелегал-2022»
На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии состоится траурное мероприятие

Главное

Яндекс.Метрика

 