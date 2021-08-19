Ингушетия участвует в десяти из двенадцати нацпроектов

«Для региона национальные проекты — основной инструмент развития и вывода нашей республики на среднероссийский уровень, создание условий для дополнительно образования, реализация других возможных направлений в социальной сфере. Поэтому мы будет реализовывать нацпроекты на все 100%», — отметил Мальсагов.

Он напомнил, что Ингушетия участвует в таких нацпроектах, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука и университеты», «Экология», «Жилье и городская среда», «Культура», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство» и «Цифровая экономика».