Экология

Ингушетия улучшила позиции в экорейтинге субъектов РФ

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Ингушетия поднялась с 24-го места по итогам весны на 21-е в экорейтинге субъектов РФ, составленным общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам лета 2022 года в сравнении с весной этого года. Об этом сообщает РБК.

«Ингушетия поднялась с 24-го места по итогам весны на 21-е. У республики 70 баллов. Карачаево-Черкесия также улучшила свои позиции. В текущем рейтинге она находится на 24-й строчке с 69 баллами (по итогам весны у нее было 26-е место). Дагестан, как и в предыдущем рейтинге, занимает 38-ю строчку с показателем 65 баллов. Северная Осетия спустилась с 39-го места на 41-е в данном списке. У РСО-Алания — 65 баллов. Ставропольский край также опустился на одну строчку вниз. По итогам лета регион оказался на 45-м месте с 64 баллами (весной край был на 44-м месте)», говорится в сообщении.

Чечня заняла 10-е место в рейтинге (в предыдущем списке она была 11-й). Регион набрал 72 балла из 100 возможных. Кабардино-Балкария расположилась на 18-й строчке и набрала 70 баллов (по итогам весны республика была на 20-м месте).

В первую тройку рейтинга вошли Тамбовская область (79 баллов), Белгородская область (77) и Республика Алтай (76). В конце списка находятся Омская (50), Свердловская (50) и Иркутская (50) области.

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