Ингушетия в 2023 году на создание модульных отелей получит более 19 млн руб.

Как сообщается на сайте кабинета министров, субсидии будут предоставлены 38 регионам на условиях софинансирования. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров.

Ингушетия в текущем году получит 19 395 тыс. рублей.

«Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России», — отметил премьер-министр, анонсируя принятое решение в рамках заседания правительства во вторник, 13 июня.