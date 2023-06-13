Субсидии

Ингушетия в 2023 году на создание модульных отелей получит более 19 млн руб.

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По поручению Президента России в 2023–2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабинета министров, субсидии будут предоставлены 38 регионам на условиях софинансирования. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров.

Ингушетия в текущем году получит 19 395 тыс. рублей.

«Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России», — отметил премьер-министр, анонсируя принятое решение в рамках заседания правительства во вторник, 13 июня.

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