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Ингушетия в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» освоит 86,5 млн руб.

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Ингушетия в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» освоит 86,5 млн рублей на 5 объектов, рассказала нашему изданию начальник информационно-правового отдела регионального министерства культуры Хатима Хадзиева.

По словам собеседницы, в текущем году завершится строительство домов культуры в сельских поселениях Даттых Сунженского района и Гейрбек-Юрт Назрановского района.

В сельском поселении Джейрах, районном центре горной части республики, на месте старого, пришедшего в негодность ДК возведут новый. Объект — переходящий на следующий год.

Также в 2023 году будут капитально отремонтированы здание Государственного музея изобразительных искусств в Карабулаке и Дом культуры в сельском поселении Инарки Малгобекского района.

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