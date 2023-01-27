Ингушетия в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» освоит 86,5 млн руб.

По словам собеседницы, в текущем году завершится строительство домов культуры в сельских поселениях Даттых Сунженского района и Гейрбек-Юрт Назрановского района.

В сельском поселении Джейрах, районном центре горной части республики, на месте старого, пришедшего в негодность ДК возведут новый. Объект — переходящий на следующий год.

Также в 2023 году будут капитально отремонтированы здание Государственного музея изобразительных искусств в Карабулаке и Дом культуры в сельском поселении Инарки Малгобекского района.