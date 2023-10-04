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Ингушетия в аутсайдерах по уровню зарплат в 2023 году

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Ингушетия в текущем году попала в десятку регионов страны с наименьшей долей (2,3%) работников, получающих зарплату от 100 тыс. рублей, сообщает аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По данным исследования, в список аутсайдеров вошли также Кабардино-Балкария (2,3%), Карачаево-Черкесия (2,6%), Чечня (2,6%), Дагестан (2,5%) и Северная Осетия.

Помимо республик СКФО, в число регионов с наименьшей долей работников с зарплатой более 100 тыс. рублей вошли Ивановская и Орловская области, Мордовия и Калмыкия.

Результаты исследования показали, что самая высокая доля граждан с высокой заработной платой, превышающей 100 тыс. рублей, наблюдается в Чукотском автономном округе, составляющая 62,6% На втором месте располагается Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 55,5%. Третье место занимает Магаданская область с долей в 50,8%.

Напомним, в 2022 году Ингушетия заняла 84 место и оказалась в конце рейтинга регионов России по неравенству зарплат.

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