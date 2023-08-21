Статистика

Ингушетия в аутсайдерах рейтинга регионов по высоким зарплатам

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Антилидером рейтинга регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего стала Ингушетия. В регионе самый маленький процент высокооплачиваемых сотрудников — 8,8%. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

«Ингушетия заняла последнее (85) место в рейтинге регионов России по высоким зарплатам», — говорится в сообщении.

По данным исследования, в стране наибольшая доля с зарплатами выше среднего в Ямало-Ненецком автономном округе (75%), на втором и третьем местах — Ненецкий (61,4%) и Ханты-Мансийский (60,8%) округа.

В аутсайдерах рейтинга также Чечня (10,1%), Кабардино-Балкария (10,1%) и Карачаево-Черкесия (11,3%)

Напомним, в первом месяце текущего года номинальная начисленная заработная плата в Ингушетии составила 33 тыс. рублей. Это на 6,1% выше аналогичного периода 2022 года.

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