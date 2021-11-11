Ингушетия в будущем году запустит авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень

«Переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии. Нами делался упор на самые востребованные маршруты, у нас много студентов и уроженцев республики, проживающих, работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь. С 1 апреля 2022 года будет запущен еженедельный рейс в Тюмень, а с 1 мая из аэропорта «Магас» появится прямой рейс в Самару, куда будут совершатся полеты дважды в неделю. А уже с началом летнего туристического сезона в июне между Ингушетией и Сочи дважды в неделю будут совершаться прямые полеты», — сказал Калиматов.

По его словам, запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, но также позволит увеличить туристический поток и скажется положительно на экономике Ингушетии.

«По рейсам в Сочи и Тюмень у региона договоренность с авиакомпанией Utair, а в Самару рейсы будет совершать воздушное судно авиакомпании Red Wings. На достигнутых успехах останавливаться мы не собираемся, на данный момент прорабатываются новые соглашения для расширения географии авианаправлений из республики», — добавил руководитель субъекта.

Аэропорт «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно- карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России. На данный момент из региона совершают ежедневные рейсы в Москву самолеты авиакомпаний Utair и «Победа».