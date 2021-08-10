Ингушетия в числе 10 регионов России с наименьшим зарплатным неравенством

Аналитики использовали данные Росстата о распределении численности работников по размерам заработной платы. Для оценки зарплатного неравенства применялся децильный коэффициент, отражающий соотношение среднего уровня зарплат двух равных по численности 10% групп населения с наибольшими и наименьшими зарплатами. Согласно данному подходу, чем больше диспропорция в зарплатах верхнего и нижнего дециля, тем выше зарплатное неравенство на рассматриваемой территории.

Наименьшую разницу в зарплатах зафиксировали в Тыве (в 5,9 раза — 16,3 тыс. рублей у наименее оплачиваемых 10% против 95,6 тыс. рублей у наиболее высокооплачиваемых), Алтайском крае (6,6 раза — 11,7 тыс. руб. против 76,8 тыс. руб.). Ингушетия на пятом месте: 6,8 раза — 9,8 тыс. руб. против 67 тыс. рублей.

В свою очередь максимальное зарплатное неравенство выявили в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают «на руки» около 20 тыс. руб., а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. руб. (при этом средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тыс. руб. после вычета подоходного налога), то есть в 17,9 раза больше. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где зарплаты самых низко- (16,6 тыс. руб.) и высокооплачиваемых (211,5 тыс. руб.) отличаются в 12,7 раза, третье место за Подмосковьем (разница в 12 раз — 14,4 тыс. руб. против 173,1 тыс. руб.).

«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых», — прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По данным экспертов, весной 2021 года, на фоне восстановления экономики после острой фазы коронавирусного кризиса, зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в России составляли 164,7 тыс. рублей, что в 13,5 раза превышает заработки 10% низкооплачиваемых специалистов (12,2 тыс. рублей). До пандемии разрыв в зарплатах был менее выражен.