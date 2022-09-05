Ингушетия в числе лидеров по доле работников с высшим образованием

«Максимальная доля работников с высшим образованием фиксируется в Москве (51,8%), Северной Осетии (50,6%), Ингушетии (44,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (44,9%) и Санкт-Петербурге (43,8%). Меньше всего обладателей дипломов вузов среди занятых в Забайкальском крае (23,7%), Новгородской области (24,1%), Курганской области (24,8%), Удмуртии (25,5%), Вологодской области (26%)», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что такие высокие показатели не всегда говорят о позитивных тенденциях.

«В Северной Осетии с учетом малочисленности рабочей силы, высокой безработицы и низкого уровня занятости населения <...> эта цифра свидетельствует о проблемах на местном рынке труда. Значительная его часть привязана к бюджетному сектору, а в конкуренции за существующие рабочие места высокие шансы имеют только обладатели вузовских дипломов. Схожая ситуация складывается в Ингушетии, занимающей третье место по доле работников с высшим образованием, одновременно с этим регион является абсолютным лидером по уровню безработицы — в 2021 году она составляла 30,9% при среднероссийском показателе 4,8%», — поясняется в исследовании.