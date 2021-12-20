Ингушетия в числе регионов-аутсайдеров по доступности бензина

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов, в том числе — Ингушетии (574 литра). Показатель еще ниже в Кабардино-Балкарии (567 литров), Дагестане (552) и Чечне (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами, поясняют эксперты.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах — в Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и ХМАО-Югре — жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.

Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на среднюю в регионе цену бензина в октябре этого года.

Между тем, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 43,81 рублей за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.

В целом по России цены на бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Эксперты РИА Новости полагают, что рост цен на автомобильный бензин в текущем году будет сопоставим с инфляцией и составит 8-9%. При этом в ряде регионов цены могут вырасти более существенно.