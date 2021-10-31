Ингушетия в числе регионов, где происходили ДТП с самыми тяжелыми последствиями

Об этом говорится в исследовании ГИБДД, с которым ознакомилась «Газета. ru».

По данным ведомства, каждое одиннадцатое ДТП приводит к смертельному исходу (8,9 тыс. происшествий). Всего за девять месяцев 2021 года в России зарегистрировано 96,3 тыс. ДТП, в которых были погибшие и (или) раненые. В авариях погибли 10,5 тыс. человек и получили травмы 121,6 тыс. человек.

Между тем, в этом году среди всех регионов России только в Кировской и Костромской областях зафиксирован рост сразу трех показателей аварийности — количество ДТП, число погибших и раненых.

В Костромской области за первые девять месяцев этого года произошло 526 ДТП (+4,6% относительно аналогичного периода 2020-го), погибло 50 человек (+66,7%), получили ранения 671 (+2,4%). В Кировской области зафиксировано 1192 аварии (+1,4%), 93 человека скончались (+4,5%), ранено 1585 (+2,3%).

Рост числа погибших произошел в 19 регионах России. Наибольший зафиксирован в республиках Карелия (+25,5%) и Адыгея (+17,6%), Костромской (+66,7%), Астраханской (+17,5%) и Магаданской (+26,7%) областях.

Напомним, ночью 29 октября в республике произошло ДТП с участием автомобилей КамАЗ и «ВАЗ-211540», в результате которого погибла 36-летняя женщина и ее новорожденный ребенок.

Восьмерых детей и водителя легкового автомобиля, пострадавших в автоаварии, отпустили домой после осмотра врачами.