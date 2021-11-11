Акция

Ингушетия в числе регионов-лидеров большого этнографического диктанта по среднему баллу

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В Ингушетии 10 266 человек приняли участие в международной акции «Большой этнографический диктант», проходившей с 3 по 7 ноября текущего года.

Как сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, самый высокий средний балл оказался у жителей Ингушетии, города Москвы и Калмыкии — 85. В целом по стране средняя оценка за диктант — 77 баллов.

Напомним, международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходила в этом году в шестой раз. Принять участие в ней могли все желающие, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Диктант можно было написать в онлайн-формате на сайте www. miretno. ru. В ряде регионов были организованы уникальные площадки, отражающие их культурные особенности. В Ингушетии диктант писали в тронном зале стометровой башни Согласия в Магасе. Работа всех офлайн-площадок была организована с соблюдением противоэпидемиологических норм.

В акции приняли участие 2 679 689 человек из всех субъектов России и 95 зарубежных стран.

Лидерами по количеству участников в России стали Башкортостан, Москва и Краснодарский край. В зарубежных странах — Казахстан, Украина, Узбекистан.

Узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники, участники могли сразу после прохождения диктанта. Также как и электронный сертификат с указанием личных результатов.

Подробную информацию о просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www. miretno. ru.

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