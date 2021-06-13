Ингушетия в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев Covid-19 за сутки
За сутки в России подтверждено 14723 случая Covid-19 в 85 регионах. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% — без клинических проявлений.
В Ингушетии подтверждено 9 случаев. Республика в числе субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,06%.
За весь период по России умерло 126 430 человек. В Ингушетии — 190.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 208 687 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки в стране выписано по выздоровлении 9 166 человек, всего выздоровело — 4 801 335.