Коронавирус

Ингушетия в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев Covid-19 за сутки

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За сутки в России подтверждено 14723 случая Covid-19 в 85 регионах. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% — без клинических проявлений.

В Ингушетии подтверждено 9 случаев. Республика в числе субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,06%.

За весь период по России умерло 126 430 человек. В Ингушетии — 190.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 208 687 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки в стране выписано по выздоровлении 9 166 человек, всего выздоровело — 4 801 335.

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