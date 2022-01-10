Связь

Ингушетия в числе регионов с самой дорогой мобильной связью

0

Средний минимальный тариф на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизился на 15%, до уровня 2017 года, составив 278 рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование Content Review.

На показатели в низком сегменте повлияла отмена безлимитов, считают аналитики. В то же время операторы начали увеличивать стоимость связи для абонентов верхнего ценового сегмента. Так компании стимулируют клиентов переходить на подписную модель с большим числом включенных контентных сервисов, полагают эксперты.

Регионами с самой дешевой связью названы Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский округ, Сахалинская область и Москва. Дороже всего по итогам года мобильная связь была в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Снижение средней стоимости минимального пакета услуг произошло благодаря отказу от безлимитных тарифов и запуску операторами Tele2 и МТС дешевых новогодних предложений в федеральном масштабе, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников. «Это позволило увеличить доступность связи в регионах, где тарифы традиционно были высокими», — отметил он.

Операторы расширяют диапазон тарифных предложений, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. «Они снижают нижнюю планку для тех, кто готов отказаться от безлимитов и других удобств, например звонков на номера за пределами домашнего региона, и постепенно повышают верхнюю планку для платежеспособных клиентов, которые продолжат пользоваться тарифами с комфортным набором опций»,- сказал он.

Это, полагает эксперт, отражает общемировой тренд, проявляющийся в сокращении так называемого среднего класса клиентов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители ингушского клуба по стрельбе из лука Archery готовятся к участию в чемпионате и Кубке России
Житель Ингушетии застрелил оппонента из охотничьего ружья
В Ингушетии разыскивают преступника, убившего 55-летнего мужчину
В Ингушетии в текущем году планируется презентация проекта «Доспехи ингушского воина»
В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров ожидается сход лавин
За злостное нарушение ПДД водителю грозит штраф до 500 тыс. рублей
Боксер из Ингушетии Али Измайлов попал в ТОП-20 рейтинга BoxRec
С 9 января на 12% выросли коэффициенты ОСАГО в Ингушетии
Два пациента умерли в Ингушетии за сутки, 66 новых случаев Covid-19
Прокуратура Ингушетии выясняет причину отравления несовершеннолетнего угарным газом
119 человек переболевших Covid-19 выписали в Ингушетии за сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 