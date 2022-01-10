Ингушетия в числе регионов с самой дорогой мобильной связью

На показатели в низком сегменте повлияла отмена безлимитов, считают аналитики. В то же время операторы начали увеличивать стоимость связи для абонентов верхнего ценового сегмента. Так компании стимулируют клиентов переходить на подписную модель с большим числом включенных контентных сервисов, полагают эксперты.

Регионами с самой дешевой связью названы Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский округ, Сахалинская область и Москва. Дороже всего по итогам года мобильная связь была в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Снижение средней стоимости минимального пакета услуг произошло благодаря отказу от безлимитных тарифов и запуску операторами Tele2 и МТС дешевых новогодних предложений в федеральном масштабе, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников. «Это позволило увеличить доступность связи в регионах, где тарифы традиционно были высокими», — отметил он.

Операторы расширяют диапазон тарифных предложений, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. «Они снижают нижнюю планку для тех, кто готов отказаться от безлимитов и других удобств, например звонков на номера за пределами домашнего региона, и постепенно повышают верхнюю планку для платежеспособных клиентов, которые продолжат пользоваться тарифами с комфортным набором опций»,- сказал он.

Это, полагает эксперт, отражает общемировой тренд, проявляющийся в сокращении так называемого среднего класса клиентов.