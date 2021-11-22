Ингушетия в числе субъектов-аутсайдеров по уровню зарплат

Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии — 1,2%. Также в конце списка располагаются: Мордовия (1,2%), Дагестан (1,3%), Ингушетия (1,3%), Ивановская область (1,3%) и Чечня (1,3%).

Между тем, диапазон самых распространенных зарплат в Ингушетии 16-31 тыс. рублей. Доля работников с зарплатой ниже 15 тыс. в месяц в регионе — 22,2%

По результатам исследования в 2021 году, лидером по зарплатам является Чукотка, где свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий округ с показателем 40,5%. На третью позицию поднялась Магаданская область с результатом 32,1%, хотя годом ранее она была четвертой. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Москва, в которых порядка 30% работников можно назвать высокооплачиваемыми.

В исследовании отмечается, что о время карантинных ограничений заметно вырос уровень безработицы, коронавирусный кризис сильно повлиял на рынок труда и, соответственно, доходы граждан.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч производилась на основе данных Росстата по средним чистым зарплатам за 12 месяцев (с августа 2020 года по август 2021-го) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям.