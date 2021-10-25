Ингушетия в числе трех наименее закредитованных регионов России

Наиболее закредитованными регионами страны стали республики Тыва (78%), Калмыкия (64%) и Удмуртия (50%). Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют Крым (5%), Севастополь (6%) и Ингушетия (11%).

Как указано в исследовании ОНФ (на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших БКИ), по итогам первого полугодия 2021-го задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020-го) показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста — 23,8%.

И хотя в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., доля «плохих» долгов уменьшилась. Так, средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021-го снизился на 0,3 п. п. и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2 п. п.

«Таким образом, мы видим, что с увеличением общего объема задолженности выросли и абсолютные цифры просрочки, однако более медленными темпами, что говорит об улучшении платежной дисциплины российских граждан», — указано в исследовании ОНФ.