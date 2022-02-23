Экономика

Ингушетия в числе трех пилотных регионов, где реализуется программа устойчивого развития ЖКХ

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В Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии началось исполнение региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. В конце прошлого года правительством России на эти цели пилотным регионам выделено 7,5 млрд рублей.

Программы должны быть внедрены с 1 июля этого года. До этого субъектам необходимо посчитать экономически обоснованный тариф, создать единые ресурсоснабжающие центры — региональных операторов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Еще одна важная задача — привлечь к работе квалифицированные кадры.

«Времени на подготовку очень мало. Чтобы установить тарифы в соответствии с реалиями, нужно сформировать юридическое лицо, оценить всю затратную часть, провести инвентаризацию абонентов. В короткие сроки регионам необходимо продумать все практические шаги. Сейчас мы проводим отдельные совещания с каждым субъектом — выясняем, какая нужна помощь, нужно ли экспертное сопровождение, настраиваем межведомственное взаимодействие», — отметил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Также в регионах СКФО усилена работа с задолженностями за услуги ЖКХ и повышением уровня собираемости платежей. В каждой из республик созданы штабы, состоялись первые заседания. В ближайшее время муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации должны подготовить отчеты о размере и структуре задолженности абонентов. Планируется, что по истечении 2024 года уровень собираемости платежей за коммунальные услуги будет не менее 90%.

Напомним, что в ноябре прошло года состоялась стратегическая сессия по защите моделей экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ пилотных регионов Северного Кавказа. На заседании премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС обеспечить финансирование программы развития с 1 июля 2022 года.

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