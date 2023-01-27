Налоги

Ингушетия в десятке рейтинга регионов по росту совокупных доходов бюджета в прошлом году

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По данным национального аналитического кредитного рейтингового агентства, Ингушетия в топ-10 регионов по росту совокупных доходов бюджета в прошлом году, сообщает РБК.

Республика замыкает десятку лидеров с увеличением доходов на 22% за отчетный период.

Эксперты считают, что положительная динамика связана с поступлениями по налогу на доходы физических лиц, которые выросли почти в два раза, также выросли сборы имущественных налогов и акцизов.

Кроме того, регион занял второе место в рейтинге по росту налоговых и неналоговых доходов. В прошлом году, по сравнению с 2021-м, этот показатель в субъекте вырос на 55%.

Ранее в Минфине Ингушетии отметили, что уровень собираемости налогов в республике за последние три года вырос почти в два раза. Достичь это удалось благодаря развитию туризма, промышленности и увеличению количества субъектов МСП.

Ежегодный прирост в доход бюджета налоговых и неналоговых поступлений составляет в среднем более 600 млн рублей, против 250 млн в прошлые годы.

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