Ингушетия в лидерах по налоговым поступлениям в региональный бюджет

«У 39 регионов поступления выросли, а у 15 из них прирост даже обогнал инфляцию. Лидирует Ингушетия (+528%, 2,1 млрд) за счет НДФЛ. Также в число лидеров вошли Сахалинская область (+40,3%, 2,8 млрд) благодаря налогу на прибыль и Пензенская область (+39,4%, 2 млрд) — с помощью сборов от имущества и акцизов. Кроме того, в десятку попали Тульская область (+35,2%, 3,3 млрд), Кабардино-Балкария (+26,8%, 0,4 млрд), Рязанская область (+24,2%, 2 млрд), Чувашия (+21,9%, 1 млрд), Приморский край (+20,1%, 2,7 млрд), Севастополь (+18,8%, 0,34 млрд) и Новосибирская область (+16,4%, 3,5 млрд)», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что снижение доходов от экспорта газа и нефти, а также снижение экономической активности приведут к ограничению финансовых ресурсов у многих субъектов РФ. При этом потребности регионов в федеральных деньгах будут расти.

В целом по стране налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов составили 1,3 трлн рублей. Это почти на 7% меньше, чем в октябре 2021-го.

Аналитики сообщили, что больше всего сократились доходы региональных бюджетов от налога на прибыль. По сравнению с 2021-м в октябре они снизились на 40,2%, или на 228,5 млрд, и составили 340,2 млрд рублей. Это связывают не только с падением внешнего и внутреннего спроса, но и с антикризисной налоговой нормой. Сейчас предприятия не учитывают положительную курсовую разницу по валютным депозитам и долговым обязательствам, в результате снижаются поступления по налогу на прибыль.

Отмечается, что это недопоступление частично перекрыто другими налогами. Так, после роста зарплат в регионах сборы НДФЛ увеличились более чем на 69 млрд рублей, или на 17%. Выросли и поступления от налогов на имущество — на 26,7 млрд, или на 13%, а также сборы с малого бизнеса, работающего по упрощённой системе — на 22,6 млрд, или на 16%. Увеличились и акцизные поступления — на 13,8 млрд, или 16,3%.