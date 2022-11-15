Ингушетия в лидерах по росту продаж на Wildberries

«Предприниматели из регионов, особенно из дальних, все активнее выходят в сегмент интернет-торговли со своими товарами. Для них это возможность получить доступ к широкой аудитории покупателей, создать новые рабочие места, расширить источники своих доходов. Мы продолжаем развивать Wildberries как онлайн-платформу для местного бизнеса, которая соединяет предпринимателей и покупателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Камчатка стала лидером по росту продаж на площадке в октябре (+272%). Также в топ вошли: Ингушетия (+259%) и Дагестан (+252%).