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Ингушетия в лидерах по росту продаж на Wildberries

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Жители Ингушетии стали одними из самых активных предпринимателей Wildberries в октябре 2022 года. Среди популярных товаров от региона отмечаются продукции для садоводства, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Предприниматели из регионов, особенно из дальних, все активнее выходят в сегмент интернет-торговли со своими товарами. Для них это возможность получить доступ к широкой аудитории покупателей, создать новые рабочие места, расширить источники своих доходов. Мы продолжаем развивать Wildberries как онлайн-платформу для местного бизнеса, которая соединяет предпринимателей и покупателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Камчатка стала лидером по росту продаж на площадке в октябре (+272%). Также в топ вошли: Ингушетия (+259%) и Дагестан (+252%).

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