Ингушетия в лидерах среди регионов России по догазификации

В заседании штаба приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, представители минэнерго и других профильных ведомств.

По словам вице-премьера, на догазификацию подано 1,38 млн заявок, заключено 660 тыс. договоров. По 390 тыс. из них работы исполнены до границ участков. Это 59% договоров — на 114 тыс. больше, чем в сентябре. Он отметил регионы с наибольшим процентом по исполнению работ до границ домовладений. Это — Ингушетия и НАО, где уже исполнено по 98% договоров, КБР — 100%, Воронежская область — 94%, Санкт-Петербург — 92%, Оренбургская область — 92%, Московская область — 86%, сообщается на сайте кабинета министров.

«В 68 регионах России по поручению Президента, которое было дано во время Российской энергетической недели, уже применяется норма социальной поддержки на закупки газового оборудования и работ внутри участка в размере не менее 100 тыс. рублей. Речь идет о малоимущих категориях граждан, а также о многодетных семьях, участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий и так далее. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено финансирование для малообеспеченных регионов в размере 3 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трех лет. В настоящее время поступление этих средств контролируется Министерством финансов», — сообщил Александр Новак.

Андрей Турчак призвал расширить меры социальной поддержки на семьи мобилизованных граждан согласно поручению Президента, а также проработать перечень финансовых инструментов, которые можно привлечь для газификации, — от регионального материнского капитала до льготных кредитов.

Сергей Густов оценил общий потенциал догазификации в более чем 2 млн домовладений. По состоянию на 14 ноября заключены договоры на финансирование работ по догазификации на 165,1 млрд рублей.

Александр Новак поручил ускорить сроки и объемы выполнения договоров по догазификации на региональном уровне, решить вопросы выделения средств в рамках социальной субсидии по поручению Президента, а также подключать за счет бюджета образовательные и медицинские учреждения: школы, детские сады, больницы, поликлиники и т. д.