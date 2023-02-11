Ингушетия в лидерах среди регионов России по росту налоговых и неналоговых доходов

По данным аналитического кредитного рейтингового агентства, рост совокупных доходов бюджета республики составил 22%. Субъект занял второе место в рейтинге по росту налоговых и неналоговых доходов с показателем роста 55%, сказал Костоев.

Он отметил, что за прошлый год в целом бюджетные параметры региона выполнены на 106%, с суммой перевыполнения 418,6 млн. рублей, в том числе за счет НДФЛ — на 475,5 млн рублей (исполнение бюджета по НДФЛ 110,1%).

Однако наряду с этим, по налогу на прибыль в консолидированный бюджет в минувшем году поступления по сравнению с 2021-м снизились на 12,5%.

Докладчик пояснил, что это обусловлено снижением поступлений по крупнейшим налогоплательщикам (ПАО Сбербанк России, АО «Металлопласт», ООО «СК Неон» и другие) в связи с уменьшением налогооблагаемой базы.

Рост поступлений за прошедший год в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом обусловлен погашением Минфином региона задолженности бюджетным организациям за предыдущие периоды на сумму более 500 млн рублей.

По словам замруководителя управления ФНС, неисполнение бюджетных параметров по налогу на имущество организаций связано с завышением бюджетных параметров — 190,9% к факту 2021 года.

Он также добавил, что дополнительные резервы в части поступления налоговых платежей в территориальный бюджет скрыты в сфере «теневой» занятости населения.

Подводя итоги, Сластенин напомнил о целях, поставленных Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

«Вы знаете, что Главой региона поставлена задача как можно быстрее пополнять нашу казну, ускорить достижение установленных показателей в отношении собственных доходов и субсидий. Отдельно отмечу необходимость активизации работы в части пресечения незаконной деятельности лиц, работающих без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, и заключения трудовых договоров. Это позволит нам дополнительно увеличить налоговые поступления в бюджет за счет налога на доходы физических лиц, патентной системы налогообложения», — отметил премьер-министр.