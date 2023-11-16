Гуманитарная помощь

Ингушетия в очередной раз отправит в Запорожскую область гуманитарный груз

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Ингушетия отправит в подшефный Токмакский район Запорожской области 26 тонн гуманитарного груза. В ближайшие дни туда будут доставлены яблоки, томаты, картошка, лук, мясо индейки, питьевая вода, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Это экологически чистая продукция, произведенная у нас в республике. Помощь в восстановлении жилья — это хорошо, но людям еще и необходимо питаться. Пока власти Запорожской области не восстановят инфраструктуру и не наладят промышленное и сельскохозяйственной производство, а мы все знаем, в каких сложных обстоятельствах это делается, — жители будут испытывать трудности во всем. Поэтому наша задача помогать нашему подшефному району всем необходимым, пока ситуация у них не стабилизируется», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что ранее в Молочанск были доставлены стройматериалы из Ингушетии, детское питание, предметы первой необходимости, канцтовары, книги и школьные учебники. Также в город для проведения аварийно-восстановительных работ направлена специализированная бригада из 5 человек.

Отметим, что в республике продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Палестины. Для этой цели в городах и сельских поселениях открыты 23 пункта. Принимаются непортящиеся продукты питания, средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.

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