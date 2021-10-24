Ингушетия в первой десятке регионов рейтинга инклюзивного развития субъектов России

Первое место в рейтинге заняла Москва. За ней разместились экологически благополучные северные регионы: Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Камчатка. Также в первую десятку вошли Мурманская, Ленинградская и Калининградская области, Санкт-Петербург и Ингушетия.

В отличие от ВВП, отражающего рыночную стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг для потребления, индекс инклюзивного развития учитывает такие важные для жизни общества факторы, как социальное неравенство, продолжительность жизни, уровень бедности, количество выбросов СО2 в атмосферу, демографические показатели и другие.

«Существуют разные способы оценки успешного функционирования государства. Есть чисто экономические, чисто социальные и чисто экологические. Индекс инклюзивного развития комплексный. Он учитывает сразу все эти аспекты, но с акцентом на социальные показатели», — объяснила «Известиям» доцент Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Елена Рытова.

Инклюзивное развитие регионов России оценивалось специалистами по шкале от 0 до 7. Максимальный показатель продемонстрировала Москва — 4,92, а минимальный — Красноярский край (2,9). Среднее значение по стране составило 3,6. Результаты подсчетов экономистов из Петербурга говорят об относительно небольших различиях между участниками рейтинга по сводному индексу. Это объясняется тем, что экономически сильные регионы сталкиваются с большим числом экологических проблем и социальным неравенством. А слабые, напротив, могут компенсировать неразвитость экономики хорошей экологией и более высоким уровнем социальной справедливости.