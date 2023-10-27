Ингушетия в первой пятерке регионов по росту числа субъектов МСП

Ранее заместитель главы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова отметила, что количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 10 октября текущего года составило более 6 млн, что на 201,6 тысяч (+3,4%) больше, чем за аналогичный период 2022-го.

«Рост количества субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается в 78 регионах России. Наибольший рост показали Республика Калмыкия на более чем 50%, Чеченская Республика почти на 15%, Республики Дагестан и Тыва на 13%, Республика Ингушетия на 11%», — сказала она.

В Минэкономразвития региона напомнили, что в республике проводится активная работа по созданию благоприятной деловой среды и поддержке предпринимательства. Так, в текущем году продолжена реализация мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках данного нацпроекта создана и функционирует обширная сеть организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, на базе которых можно получить услуги от регистрации бизнеса до вывода на экспорт.

Одним из наиболее важных направлений государственной политики по развитию предпринимательства является снижение налоговой нагрузки.

С 1 января 2023 года снижена налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения «доходы» с 6 до 2 %, то есть с доходов, получаемых начиная с 2023 года, предприниматели будут платить в 3 раза меньше, чем было до принятия соответствующего закона.