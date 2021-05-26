Кибербезопасность

Ингушетия в пятерке регионов с наибольшими темпами роста киберпреступлений

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В России за период с января по март 2021 года наибольшие темпы роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, наблюдаются в Санкт-Петербурге (341,6%). Об этом RT сообщили в МВД России.

На втором месте по темпам роста находится Тульская область (179,6%), далее идут Тува (133%), Ленинградская область (118,1%), Ингушетия (103,6%).

Наименьшие темпы прироста такого рода преступлений зафиксированы в Еврейской АО (-18%), Курганской области (-11,6%), на Чукотке (-10,3%), в Ивановской области (-9,6%), в Марий Эл (-7,8%).

Ранее сообщалось, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в течение данного периода было зарегистрировано 37,2 тыс. таких преступлений.

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