Криминал

Ингушетия в тройке лидеров по росту числа преступлений в текущем году

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Лидерами по росту зарегистрированных преступлений в России за семь месяцев текущего года стали Чечня, Тува и Ингушетия. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

Отмечается, что в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,8%, в Туве — 23,8%, Ингушетии — 19,7%. В десятку также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан и Камчатка.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Коми (на 14,4%), Смоленской области (на 13,6%), Еврейской автономной области (на 13,2%), Рязанской (на 12,7%) и Новосибирской области (на 11,9%).

Всего в России с начала года зарегистрировали почти 1,2 млн преступлений, что на 0,1% меньше аналогичного периода 2020 года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 39 регионах, снижение — в 46.

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