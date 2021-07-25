Ингушетия в тройке регионов, где меньше всего пациентов с психическими расстройствами

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году выявлено на Чукотке, — 10012,3, в Еврейской автономной области — 6437,6 и Алтайском крае — 5834,9.

В то же время больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области.

«Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя на 100 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ — 272,4, НАО — 176,8, Сахалинская область 107,7», — говорится в сборнике.

Наибольшее число пациентов из расчета на 100 тысяч населения в 2020 году зарегистрировано в республиках Дагестан и Чечня, а также в Севастополе, отмечается в документе.

Всего в 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя, уточняется в сборнике.