Здравоохранение

Ингушетия в тройке регионов, где меньше всего пациентов с психическими расстройствами

0

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1555,6; Ингушетии — 1674,6; Москве — 2005,5, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году выявлено на Чукотке, — 10012,3, в Еврейской автономной области — 6437,6 и Алтайском крае — 5834,9.

В то же время больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области.

«Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя на 100 тысяч соответствующего населения: Чукотский автономный округ — 272,4, НАО — 176,8, Сахалинская область 107,7», — говорится в сборнике.

Наибольшее число пациентов из расчета на 100 тысяч населения в 2020 году зарегистрировано в республиках Дагестан и Чечня, а также в Севастополе, отмечается в документе.

Всего в 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя, уточняется в сборнике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МЧС по Ингушетии предупреждает о чрезвычайной пожароопасности
Два человека пострадали в ночной автоаварии в Ингушетии
179 организаций подключат к высокоскоростному интернету в Ингушетии до конца текущего года
В Ингушетии в августе стартует цифровизация образовательных услуг
В Ингушетии к июлю текущего года объем производства сельхозпродукции вырос на 10%
В Госдуму внесен законопроект о правах на жилье вынужденных переселенцев, лишившихся этого статуса
Жителя Ингушетии будут судить за убийство отца и сына 19 лет назад
Единороссы призвали жителей Ингушетии принять участие в формировании «народной программы»
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 54 человек
В аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии 28 июля пройдет день бесплатной юридической помощи
Ингушский дзюдоист Муса Могушков вступит в борьбу за олимпийские награды 26 июля

Главное

Яндекс.Метрика

 