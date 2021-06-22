Криминал

Ингушетия в тройке регионов-«лидеров» по числу зарегистрированных преступлений в текущем году

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«Лидерами» по числу зарегистрированных преступлений в России за пять месяцев текущего года стали Чечня, Санкт-Петербург и Ингушетия. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности в стране, с которыми ознакомился ТАСС.

Отмечается, что в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 41,2%, в Санкт-Петербурге — 35,2%, Ингушетии — 27,5%. Близкие показатели зафиксированы в Туве — 25,8%.

В первую десятку также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Дагестан, Адыгея, Приморский край и Северная Осетия.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Еврейской автономной области (на 15,3%), Смоленской области (на 14,5%), Коми (на 12,5%), Рязанской (на 12%) и Курганской (на 10,7%) областях.

Всего в России с начала года зарегистрировано почти 845 тыс. преступлений, что на 1,6% больше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 44 регионах России, снижение — в 41.

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