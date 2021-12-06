Ингушетия в тройке регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек

В лидирующей пятерке по сравнению с результатами прошлого года изменений не произошло. Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чечня и Дагестан, следом за ними расположились Ингушетия (86,3 балла) и Кабардино-Балкария, а замыкает лидирующую пятерку Волгоградская область.

Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни и строгими традициями, характерными для этой территории. По таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, республики традиционно занимают высокие позиции, что свидетельствует об их низкой распространенности среди местных жителей.

В замыкающей рейтинг группе Хакасия, Камчатский край, Сахалинская и Амурская области, Удмуртия.

Отмечается, что эксперты РИА Новости на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

В рейтинге использовались показатели за последние три года (2018-2020 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов.