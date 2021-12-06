Рейтинг

Ингушетия в тройке регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек

0

Республики Северного Кавказа лидируют в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, в замыкающих — регионы Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В лидирующей пятерке по сравнению с результатами прошлого года изменений не произошло. Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чечня и Дагестан, следом за ними расположились Ингушетия (86,3 балла) и Кабардино-Балкария, а замыкает лидирующую пятерку Волгоградская область.

Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни и строгими традициями, характерными для этой территории. По таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, республики традиционно занимают высокие позиции, что свидетельствует об их низкой распространенности среди местных жителей.

В замыкающей рейтинг группе Хакасия, Камчатский край, Сахалинская и Амурская области, Удмуртия.

Отмечается, что эксперты РИА Новости на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

В рейтинге использовались показатели за последние три года (2018-2020 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Сунженского района Ингушетии обсудил вопросы реализации национальной политики с казачьим атаманом республики
Россельхозцентр по Ингушетии испытывает в полевых условиях 6 сортов пшеницы
Глава Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев познакомил бизнесменов с туристическим потенциалом Ингушетии
Представителей Ингушетии приглашают принять участие в форуме «Языковая политика в Российской Федерации»
Ингушские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Рязани
Прокурор Ингушетии 7 декабря текущего года проведёт приём представителей коллектива Ингушской республиканской больницы
Все объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии прошли контроль качества
Ингушские пожарные спасли условно пострадавших студентов и потушили пожар
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Магия ингушских гор»
В 2022 году семь педагогов Ингушетии станут участниками программы «Земский учитель»
Военнослужащие ЮВО в ноябре поставили в медучреждения регионов ЮФО и СКФО 215 тонн кислорода

Главное

Яндекс.Метрика

 