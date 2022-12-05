Ингушетия в тройке регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек

В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете учитывались: потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

В рейтинге использовались показатели за 2019-2021 годы, которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100 (Ингушетия — 92,4 балла).

Как отмечают эксперты, тройка лидеров по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Аналитики объясняют слабую распространенность вредных привычек на Северном Кавказе сложившимся веками образом жизни и строгими традициями, характерными для этой территории.

В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области. Употребление алкоголя и его последствия — наиболее острая проблема всех регионов, замыкающих рейтинг.