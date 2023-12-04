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Ингушетия в тройке регионов — лидеров по отсутствию вредных привычек

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Ингушетия оказалась в тройке регионов — лидеров, в которых жители наименее привержены вредным привычкам, сообщает РИА «Новости».

«Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает Чеченская Республика, вторую — Дагестан, а третью — Ингушетия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что исследование учитывает анализ степени потребления алкоголя, табака и наркотиков на каждой определенной территории, а также изучение данных о смертности, вызванной этими причинами, и уровня преступности, связанной с употреблением вредных и запрещенных веществ.

Эксперты тщательно проанализировали перечисленные показатели за последние три года, начиная с 2019 года.

В аутсайдерах жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Карелии.

На 7 позиции разместилась Кабардино-Балкарская Республика. Итого — четыре из семи регионов Северного Кавказа вошли в топ-10 рейтинга.

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