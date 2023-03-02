Ингушетия в «зеленой зоне» по эффективности работы Главы республики

Он отметил, что наибольший результат был достигнут по показателю «Число занятых в МСП». При плане в 8,6 тыс. человек число занятых в малом и среднем бизнесе составило около 18 тыс. человек. Регион также лидирует среди других российских субъектов по продолжительности жизни — 82,1 лет.

«Мы смогли добиться значительного превышения планового показателя «цифровой зрелости». При установленных 18% планового значения достигнут результат в 44,9%. На хороших позициях республика и в достижении национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов». По развитию способностей и талантов наших детей мы почти на 9% превысили плановый показатель, подняв его до 31,6%. На 137,2% был выполнен к IV кварталу 2022 года и показатель «Гармоничное воспитание», — сообщил Калиматов.

Чтобы улучшить целевые показатели, всей команде необходимо активизироваться, своевременно устранять имеющиеся препятствия к достижению плановых значений, считает Глава.

«Важно наладить тесное взаимодействия с профильными федеральными ведомствами в целях корректировки установленных значений показателей, а также реализации организационных и контрольных мероприятий на местах. Должен быть системный подход к реализации национальных целей, по-другому эта работа не будет эффективна в должной мере», — подчеркнул он.