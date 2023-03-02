Власть

Ингушетия в «зеленой зоне» по эффективности работы Главы республики

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Махмуд-Али Калиматов

Президент страны Владимир Путин утвердил новые критерии, по которым будет оцениваться эффективность работы глав регионов. Радует, что по предварительным итогам прошлого года, наша республика по основным из них находится в «зеленой зоне», написал в своем Телеграм-канале руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что наибольший результат был достигнут по показателю «Число занятых в МСП». При плане в 8,6 тыс. человек число занятых в малом и среднем бизнесе составило около 18 тыс. человек. Регион также лидирует среди других российских субъектов по продолжительности жизни — 82,1 лет.

«Мы смогли добиться значительного превышения планового показателя «цифровой зрелости». При установленных 18% планового значения достигнут результат в 44,9%. На хороших позициях республика и в достижении национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов». По развитию способностей и талантов наших детей мы почти на 9% превысили плановый показатель, подняв его до 31,6%. На 137,2% был выполнен к IV кварталу 2022 года и показатель «Гармоничное воспитание», — сообщил Калиматов.

Чтобы улучшить целевые показатели, всей команде необходимо активизироваться, своевременно устранять имеющиеся препятствия к достижению плановых значений, считает Глава.

«Важно наладить тесное взаимодействия с профильными федеральными ведомствами в целях корректировки установленных значений показателей, а также реализации организационных и контрольных мероприятий на местах. Должен быть системный подход к реализации национальных целей, по-другому эта работа не будет эффективна в должной мере», — подчеркнул он.

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