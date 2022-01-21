Дороги

Ингушетия вошла в число лучших по удовлетворенности населения качеством дорог

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По итогам результатов исследования, проведенного в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог, республика вошла в число лучших, в регионе качеством дорог удовлетворены 60% населения, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ «Ингушавтодор».

«Опрос, в котором приняли участие 170 тыс. респондентов, проводился во всех 85 регионах Российской Федерации. Регионами-лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог стали Чеченская Республика (85%), Севастополь (81%), Республика Крым (75%), Республика Северная Осетия (67%), Костромская область (66%), Кабардино-Балкарская Республика и Республика Татарстан (по 63%), Калининградская область, Саратовская область, Ивановская область (по 62%), Республика Марий Эл и Белгородская область (по 61%), Тюменская область и Республика Ингушетия (по 60%)», — сказал собеседник.

По мнению аналитиков, текущие показатели удовлетворенности качеством и доступностью автомобильных дорог находятся в зоне положительных значений.

Напомним, к 2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций ― не ниже 85%.

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