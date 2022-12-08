Ингушетия вошла в программу по оздоровлению рек на 2023 год

Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и другие регионы завершили подготовку проектно-сметной документации для оздоровления рек и озер по направлению «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

«Все 4 года реализации национального проекта мы отмечали возрастающую заинтересованность регионов в восстановлении и сохранении водных артерий. В основном мероприятия проходят на малых реках, протяженностью менее 100 километров. Но именно от их состояния зависит благополучие всей гидрографической сети страны», — отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

На мероприятия 2023 года Росводресурсы предусмотрели 1,5 млрд рублей, отмечает пресс-служба Минприроды Ингушетии.