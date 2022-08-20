Ингушетия вошла в пятерку регионов-лидеров по программе туристического кешбэка
Ингушетия вошла в топ-5 регионов СКФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка. Рейтинг представил портал Санатории — России. РФ на основе данных по бронированию туров на эту осень.
Программа осеннего туристического кешбэка стартует 25 августа. Продажи туров продлятся до 10 сентября с заездами с 1 октября по 25 декабря.
Чтобы воспользоваться кешбэком для отдыха в санатории, проживающим на Северном Кавказе выгоднее всего приобрести путевку для отдыха в своем или соседнем регионе.
В топ-5 также вошли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Северная Осетия.
Туристический кешбэк — программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. Оплатив путешествие картой «Мир», туристы могут вернуть 20% от его стоимости.