Ингушетия вошла в пятерку регионов-лидеров по программе туристического кешбэка

Программа осеннего туристического кешбэка стартует 25 августа. Продажи туров продлятся до 10 сентября с заездами с 1 октября по 25 декабря.

Чтобы воспользоваться кешбэком для отдыха в санатории, проживающим на Северном Кавказе выгоднее всего приобрести путевку для отдыха в своем или соседнем регионе.

В топ-5 также вошли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Северная Осетия.

Туристический кешбэк — программа государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. Оплатив путешествие картой «Мир», туристы могут вернуть 20% от его стоимости.