Ингушетия вошла в рейтинг лучших регионов по результатам Всероссийской акции «Вода России»

«В рейтинге лучших регионов-участников акции на первом месте оказался Татарстан, на втором — Карачаево-Черкесия, на третьем — Ингушетия, на четвертом — Северная Осетия, замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан», — сказал собеседник.

По его словам, в 2021 году мероприятия по очистке берегов прошли более чем на 450 водных объектах. В них приняли участие 52 тыс. человек: представители общественных организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, волонтеры. Общая протяженность очищенной береговой линии составила более 2 500 км. Всего собрано порядка 8 тыс. кубометров мусора.

«Всего было проведено 18 056 субботников во всех 85 регионах страны, очищено 31 тыс. километров береговой полосы, объем же собранного мусора составляет 180 тысяч кубометров. В акции «Вода России» в этом сезоне поучаствовало 1 141 963 человек, что является новым рекордом», — добавили в Минприроды.

Отметим, что Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года и является одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в России.