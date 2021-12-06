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Ингушетия вошла в рейтинг лучших регионов по результатам Всероссийской акции «Вода России»

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Подведены итоги Всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России» за 2021 год. Ингушетия заняла третье место в рейтинге регионов, продемонстрировавших лучшие результаты, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«В рейтинге лучших регионов-участников акции на первом месте оказался Татарстан, на втором — Карачаево-Черкесия, на третьем — Ингушетия, на четвертом — Северная Осетия, замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан», — сказал собеседник.

По его словам, в 2021 году мероприятия по очистке берегов прошли более чем на 450 водных объектах. В них приняли участие 52 тыс. человек: представители общественных организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, волонтеры. Общая протяженность очищенной береговой линии составила более 2 500 км. Всего собрано порядка 8 тыс. кубометров мусора.

«Всего было проведено 18 056 субботников во всех 85 регионах страны, очищено 31 тыс. километров береговой полосы, объем же собранного мусора составляет 180 тысяч кубометров. В акции «Вода России» в этом сезоне поучаствовало 1 141 963 человек, что является новым рекордом», — добавили в Минприроды.

Отметим, что Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года и является одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в России.

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