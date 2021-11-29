Статистика

Ингушетия вошла в топ-10 по числу зарегистрированных террористических преступлений

0

Пять северокавказских регионов в 2021 году вошли в топ-10 по числу зарегистрированных террористических преступлений. Ингушетия оказалась на 4-м месте. Об этом свидетельствуют данные с портала правовой статистики Генпрокуратуры России.

На первом месте рейтинга Дагестан. С января по сентябрь 2021 года там зарегистрировано 432 преступления, связанных с террористической деятельностью.

На втором месте — Чечня, 115 преступлений. На четвёртом — Ингушетия, 99 преступлений.

Шестое и седьмое места заняли КБР и Ставропольский край — 59 и 55 зарегистрированных преступлений соответственно.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани Ингушетии запланирована комплексная модернизация уличных сетей освещения
Прокуратура разберется в ситуации с отчислением студентов и нарушением трудовых прав сотрудников ИнгГУ
Ингушский дзюдоист Хусен Халмурзиев в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2021
В Малгобеке Ингушетии реконструируют памятники героям ВОВ
Путин поручил главам регионов взять на личный контроль ограничения из-за Covid-19 и вопрос вакцинации
Ингушский спортсмен Алан Амриев стал бронзовым призером чемпионата ПФО округа по греко-римской борьбе
Ингушетия наименее закредитованный регион России
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Пятигорске
Ингушских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»
В Национальной библиотеке Ингушетии встречали гендиректора издательского дома «Гребенников»
В регионах СКФО самые низкие пенсии в России

Главное

Яндекс.Метрика

 