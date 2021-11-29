Ингушетия вошла в топ-10 по числу зарегистрированных террористических преступлений

На первом месте рейтинга Дагестан. С января по сентябрь 2021 года там зарегистрировано 432 преступления, связанных с террористической деятельностью.

На втором месте — Чечня, 115 преступлений. На четвёртом — Ингушетия, 99 преступлений.

Шестое и седьмое места заняли КБР и Ставропольский край — 59 и 55 зарегистрированных преступлений соответственно.