Ингушетия вошла в топ-10 регионов по кредитному благополучию жителей

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Ингушетия заняла 10-е место в индексе кредитного благополучия населения по итогам 2021 года. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата и Банка России.

Рейтинг составлялся на основе размера кредитов на душу населения, уровня зарплаты, минимальной стоимости жизни и индекса закредитованности.

Итоговый индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных «потребительски корзин» содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты.

Первое место эксперты отдали Магаданской области, второе — Чукотке, и третье — Ямалу.

Всего в топ индекса попали 35 регионов. В первой десятке также оказались Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Камчатский край. Замкнули исследование Приморский край, Астраханская, Тульская, Липецкая области, Кабардино-Балкария.

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