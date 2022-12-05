Экология

Ингушетия вошла в тройку лидеров акции «Вода России»

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По итогам всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» Ингушетия заняла третье место. Первое и второе места получили Татарстан и Карачаево-Черкесия соответственно, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«В этом году открытие сезона субботников Всероссийской акции «Вода России» в Ингушетии и первого Добровольческого слета «Эко-дозор» состоялось в феврале этого года в водоохранной зоне реки Сунжа. За 10 месяцев текущего года в рамках акции добровольцы в Ингушетии очистили более 500 км береговой линии разных водных объектов региона. Было собрано порядка 8 тонн мусора», — говорится в сообщении.

«Успехи республики не могут не радовать, особенно в таком важном деле, как сохранение чистоты и здоровья наших рек, прудов и родников.

В нашем регионе удивительная и прекрасная природа, а наша задача — беречь ее и сохранять для будущих поколений, приучать детей к заботе об окружающей среде.

Уверен, это не последняя наша победа, и в следующем году наша республика приложит усилия, чтобы возглавить этот рейтинг», — сказал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя лидирующие позиции в акции.

Заключительный субботник акции «Вода России» прошел в Ингушетии 12 ноября в формате эко-фестиваля. В мероприятии приняли участие более 300 человек — люди разных профессий и возрастов, в том числе дети дошкольного возраста. Также к акции присоединился и Глава республики, отправившись вместе с волонтерами очищать берег реки Асса в сельском поселении Нестеровское. Общими усилиями в этот день удалось собрать 1 423 мешка мусора.

Акция «Вода России» признана одной из крупнейших экологических инициатив в стране. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 миллионов людей из 85 регионов. В 2021 году к уборкам присоединились рекордные 1,1 миллиона человек. В этом году удалось превзойти достижения прошлого года — участниками акции стали 1,3 млн человек.

Акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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