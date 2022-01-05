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Ингушетия вошла в тройку регионов с наиболее низким уровнем тревожности

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Ингушетия попала в список «невозмутимых» регионов, заняв 3 место в рейтинге тревожности регионов России в 2021 году. При составлении индекса тревожности исследователи опирались на распространенность различных фобий в СМИ и соцсетях.

«Наиболее низкий уровень тревожности в СМИ и соцсетях эксперты зафиксировали в национальных республиках: Кабардино-Балкарии (7 баллов), Чечне (5) и Ингушетии (4). Их отличает практически полное отсутствие включенности в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем фобиям, что волновали всех. Возможно, для них более характерные собственные тревожности, которые не выходят за рамки данных регионов», — так исследователи описывают регионы, попавшие в список «невозмутимых».

Также с большим отрывом лидирует в рейтинге уровня переживаний Москва — 805 баллов, следом идут Санкт-Петербург (170), Вологодская область (112) и Пермский край (111). Эти регионы «наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия».

Подводя итоги, эксперты отметили, что индекс тревожности в СМИ в 2021 году вырос на 71% по сравнению с 2020 годом. Основные переживания россиян касались пандемии коронавируса и ее последствий: введения системы QR-кодов и обязательной вакцинации.

Кроме того, жителей России волновал рост цен, проблемы экологии, действия полиции и судов во время зимних акций протеста и давление государства на социальные сети. Часть жителей были обеспокоены также ростом числа жестоких преступлений и внешнеполитической обстановкой.

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