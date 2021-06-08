Ингушетия возглавила рейтинг регионов по уровню безработицы
Как сообщили газете «Известия» в Росстате, самый высокий уровень безработицы в среднем за февраль—апрель этого года зафиксирован в Ингушетии — здесь она составляет 32,2%. Следом идут Тыва — 20,4% и Чечня — 18,1%. Четвертое и пятое место занимают Дагестан — 16,4% и республика Алтай — 14,7%.
Самый низкий уровень безработицы в этом году отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Далее идут Санкт-Петербург и Чукотка — 2,5%. Четвертое и пятое место занимают Татарстан — 2,8% и Москва — 3%. За ними ХМАО — 3% и Хабаровский край — 3,4%.
По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30–34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего — в возрасте 15–19 лет.
«Росстат рассчитывает уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее критериям безработным считается тот, кто не имеет работы в момент исследования, ищет ее и готов приступить к ней со следующей недели», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.