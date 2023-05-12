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Ингушетия возьмет шефство над Токмакским районом Запорожской области

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Руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев в Токмакском районе Запорожской области

Ингушетия возьмет шефство над Токмакским районом Запорожской области, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он написал, что в ближайшее время планируется подписать соглашение о сотрудничестве.

«Наша делегация сейчас находится там. Вырабатываем план дальнейших действий в оказании помощи жителям района. Обеспечим необходимую поддержку в решении приоритетных задач: будем активно помогать решать вопросы отдыха детей, снабжения питьевой водой, восстанавливать разрушенную инфраструктуру Токмакского района и многое другое», — отметил Калиматов.

«Мы готовы протянуть руку помощи тем, кому она сейчас очень нужна», — добавил руководитель субъекта.

Делегацию Ингушетии возглавляет руководитель администрации Главы и правительства республики Джамбулат Оздоев. Цель визита — ознакомление с оперативной обстановкой в районе и выработка плана действий для оказания помощи и поддержки Токмакскому району.

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