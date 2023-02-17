Налоги

Ингушетия впервые в 2022 году увеличила доходы до 9 млрд руб.

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Бюджет Ингушетии в минувшем году увеличился на 3 млрд руб. (на 50%) по сравнению с 2021 годом благодаря росту налоговых и неналоговых доходов, заявил премьер республики Владимир Сластенина на совещании по вопросам социально-экономического развития региона с участием замминистра экономического развития России Сергея Назарова в Магасе.

«Ранее прирост собственных доходов у нас не превышал 200-300 млн рублей в год, начиная с 2020 года мы вышли по приросту на показатель 600 млн рублей, а 2022 год завершили с рекордным показателем собственных налоговых и неналоговых доходов в 9 млрд рублей, это больше 2021 года на 3 млрд руб.», — сказал Сластенин.

По его данным, Ингушетия вошла в число регионов-лидеров по стране по росту совокупных доходов бюджета.

Помимо наращивания собственных доходов, активно велась работа с долговыми обязательствами.

Республика три года назад находилась в сложном финансовом положении, имея долговые обязательства бюджета, почти в три раза превышающие собственные налоговые и неналоговые доходы.

«С 2019 года объем долговых обязательств сокращен с 12 млрд руб. до 4 млрд руб., то есть мы выплатили по долгам почти 8 млрд руб.», — добавил глава правительства.

По словам премьера, этот результат достигнут, в том числе, за счет развития реального сектора экономики. При поддержке Минэкономразвития России реализован целый ряд инвестпроектов, с привлечением инвесторов запущены простаивающие производства. Речь идет о предприятии по производству обуви, швейной фабрике, птицекомплексе по переработке мяса индейки, тепличном комплексе, лесоперерабатывающем комбинате и комбинате детского питания.

Стабильный рост показывает и сельскохозяйственная отрасль, ежегодно наращиваются объемы выпуска по всем видам продукции.

 

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