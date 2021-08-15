Ингушетия встретила победителя Олимпиады борца Мусу Евлоева

На церемонию чествования вернувшихся в республику спортсменов прибыли премьер Ингушетии Владимир Сластенин, родственники и друзья атлетов. Зажигательным национальным танцем встретил чемпиона главный хореографический коллектив республики — ансамбль национального танца «Ингушетия».

Премьер поблагодарил Евлоева за достойное представление страны на мировой арене, пожелал ему блестящих побед. Кортеж направился в столицу Ингушетии Магас. Автомобиль с олимпийцами сопровождали 10 байкеров, всадники конного клуба «Дикая дивизия» и несколько машин УГИБДД.

Местом проведения главных торжеств в честь победы «ингушского танка» на Олимпиаде стала центральная площадь Алания рядом со стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения. Там их ожидает насыщенная концертная программа от звезд ингушской эстрады и известных творческих коллективов, там состоялось вручение спортсменам государственных наград и ценных подарков.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе мэрии Магаса, в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятий муниципальные власти решили в воскресенье ограничить движение автотранспорта по центральному проспекту Зязикова с 15:00 до 20:00. Вечером в Зимнему саду администрации главы и правительства республики состоится торжественный прием Олимпийского чемпиона Евлоева у руководителя региона Махмуда-Али Калиматова.

После встречи с Главой субъекта золотой медалист оставит отпечатки рук на аллее спортивной славы в Магасе, открытой в июне 2015 года. На аллее можно увидеть именные таблички чемпионов, призеров Олимпийских игр и чемпионов мира. Аллею славы ежегодно пополняют новые имена спортсменов.

Уроженец Ингушетии Муса Евлоев на Олимпийских играх в Токио выиграл золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении (5:1). В честь его победы в тот день в небе над ингушской столицей Магасом прогремел салют.

11 августа указом Владимира Путина Евлоев удостоен ордена Дружбы. Накануне, министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ему досрочное воинское звание старшего лейтенанта.