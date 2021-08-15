Чествование

Ингушетия встретила победителя Олимпиады борца Мусу Евлоева

0

Национальными лепешками, песнями и зажигательной лезгинкой встретили в аэропорту «Магас» Ингушетии победителя XXXII Олимпийских летних игр по греко-римской борьбе в Токио Мусу Евлоева и участника Олимпиады Мусу Могушкова, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

На церемонию чествования вернувшихся в республику спортсменов прибыли премьер Ингушетии Владимир Сластенин, родственники и друзья атлетов. Зажигательным национальным танцем встретил чемпиона главный хореографический коллектив республики — ансамбль национального танца «Ингушетия».

Премьер поблагодарил Евлоева за достойное представление страны на мировой арене, пожелал ему блестящих побед. Кортеж направился в столицу Ингушетии Магас. Автомобиль с олимпийцами сопровождали 10 байкеров, всадники конного клуба «Дикая дивизия» и несколько машин УГИБДД.

Местом проведения главных торжеств в честь победы «ингушского танка» на Олимпиаде стала центральная площадь Алания рядом со стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения. Там их ожидает насыщенная концертная программа от звезд ингушской эстрады и известных творческих коллективов, там состоялось вручение спортсменам государственных наград и ценных подарков.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе мэрии Магаса, в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятий муниципальные власти решили в воскресенье ограничить движение автотранспорта по центральному проспекту Зязикова с 15:00 до 20:00. Вечером в Зимнему саду администрации главы и правительства республики состоится торжественный прием Олимпийского чемпиона Евлоева у руководителя региона Махмуда-Али Калиматова.

После встречи с Главой субъекта золотой медалист оставит отпечатки рук на аллее спортивной славы в Магасе, открытой в июне 2015 года. На аллее можно увидеть именные таблички чемпионов, призеров Олимпийских игр и чемпионов мира. Аллею славы ежегодно пополняют новые имена спортсменов.

Уроженец Ингушетии Муса Евлоев на Олимпийских играх в Токио выиграл золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении (5:1). В честь его победы в тот день в небе над ингушской столицей Магасом прогремел салют.

11 августа указом Владимира Путина Евлоев удостоен ордена Дружбы. Накануне, министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ему досрочное воинское звание старшего лейтенанта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии совершили восхождение на Столовую гору в честь победы Евлоева на Олимпиаде
Калиматов вручил ключи от BMW победителю Олимпиады в Токио Мусе Евлоеву
Юные шахматисты из Ингушетии успешно выступили на Кубке России «Надежда Астрахани»
В Ингушетии ожидаются ливни, гроза и шквал до 25 метров в секунду
Из Национального фонда развития Ингушетии выделены средства для подготовки к зиме перинатального центра
Глава Минобороны досрочно присвоил олимпийскому чемпиону из Ингушетии звание старшего лейтенанта
Торговая точка ритейлера «Магнит» появилась в ингушском селе Инарки
Президент России в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по подтоплениям и пожарам
За сутки в Ингушетии умерли два человека с Covid-19
В Ингушетии один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковых автомобилей с лошадьми
В Ингушетии проверят техническое состояние общественного транспорта после трагедии в Воронеже

Главное

Яндекс.Метрика

 